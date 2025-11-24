KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:48, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Павлодар облысы 2027 жылға қарай республикалық субвенцияларды алудан бас тартады

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Ертіс-Баян өңірі қаржылық дербестікке қол жеткізуді және алдағы уақытта донор-аймақ мәртебесін алуды жоспарлап отыр.

    есеп
    Фото: Мұхтар Холдорбеков/Kazinform

    Бұл туралы Павлодар облыстық әкімдігінен хабарланды.

    - Өңірге тартылған инвестициялар мен жаңа серпінді өндірістердің іске қосылуының арқасында Павлодар облысы 2027 жылға қарай республикалық субвенцияларды алудан бас тартып, қаржылық дербестікке қол жеткізуді және алдағы уақытта донор-аймақ мәртебесін алуды жоспарлап отыр, - деп мәлімдеді әкімдіктен.

    Ал Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлеміне қатысты заң жобасын таныстыру барысында бұл 2028 жылы мүмкін болады деген болжам айтты.

    «2028 жылы Павлодар облысы өзін-өзі қамтамасыз етеді, ал Маңғыстау облысы қайтадан донор болады», – деді ол.

    Бұл өңірлік салық базасының өзгеруімен, өнеркәсіп пен инвестиция көлемдерінің артуымен байланысты. Аймақтар арасындағы бюджеттік теңгерімді қайта бөлу – экономикалық та, саяси да салмақты қадам.

    Бұған дейін Павлодардың қоғамдық көлік саласы қанша субсидия иеленіп отырғанын жазғанбыз.

     

    Тегтер:
    Әкімдік Экономика Қаржы
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар