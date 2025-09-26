KZ
    Павлодар облысында 3 жасар қыздың өліміне әкесіне күдік келтіріліп отыр

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Медицина мамандарының хабарлауынша, сәби ауруханаға бассүйегінің ауыр жарақатымен түсіп, артынан көз жұмған.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Павлодар облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, 3 жасар қыз ауруханаға ауыр жағдайда түскен. Дәрігерлер тексере келе оның басынан, денесінен ауыр жарақаттар алғанын анықтаған. Оған жүргізілген реанимациялық шаралар нәтиже бермеген, сөйтіп сәби алған жарақаттарынан көз жұмды.

    -Аталған қылмысты жасауы мүмкін күдікті ретінде оның әкесі ұсталып, сот санкциясымен қамауға алынды. Оқиғаның мән-жайы тергеу барысында анықталады,-деп хабарлады Павлодар облыстық полиция департаментінен.

    Осыған дейін Павлодар облысында онкологиямен ауыратындар саны азайып келе жатқаны туралы жаздық.

     

