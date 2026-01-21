Павлодар облысында балабақшада орын бола тұра, балалар қабылданбаған
АСТАНА. KAZINFORM — Павлодарда азаматтардың өтініші бойынша прокуратура балалардың конституциялық құқықтарын қалпына келтірді, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.
Успен ауданының прокуратурасы Константиновка ауылы тұрғындарының өтінішін қарау барысында балалардың мектепке дейінгі білім алуға қолжетімділік жөніндегі конституциялық құқықтарының бұзылғанын анықтады.
Балабақшада топтың нормативтік сыйымдылығы 26 орын бола тұра, мекеме директоры тәрбиеленушілерді қабылдауды негізсіз түрде 20 баламен шектегені белгілі болды. Салдарынан жалпы үй саны 200-ден аспайтын ауылдық округте заңсыз түрде 9 баладан тұратын кезек қалыптасқан.
— Қадағалау актісін қарау қорытындысы бойынша заң бұзушылықтар жойылды: бұрын кезекте тұрған балалар мектепке дейінгі ұйымға қабылданды, медициналық құжаттама белгіленген талаптарға сәйкестендірілді. Балабақша директоры қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды, — делінген хабарламада.
