    21:00, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Павлодар облысында бірқатар бағытта көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 28 наурыз сағат 21:00-де күннің бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    дорога, трасса, автомобиль, жол, көлік
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    - Шектеулер «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 0 — 152 шақырым аралығындағы учаскесінде (Павлодар қаласы — РФ шекарасы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына енгізіледі, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 29 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Айдар Оспаналиев
