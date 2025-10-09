KZ
    Павлодар облысында ер адамды қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізушілер полицияға жеткізілді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Ақсуда ер адамды көлік қағып, оқиға орнынан ізін суытты.

    дтп
    Фото: Canva

    Полиция жаяу жүргіншілерге арналған жерде ВАЗ-21213 көлігі қаққанын айтты. Алайда оқиға бұнымен бітпеген.

    - Бұдан соң ер адамды ВАЗ-21070 маркілі екінші көлік басып өтіп, оқиға орнынан кетіп қалған. Полиция жүргізушілерді ұстап, полиция бөліміне жеткізді, -деп хабарлады Павлодар облыстық полиция департаментінің бапасөз қызметі.

    Зардап шеккен адам алған жарақаттарынан көз жұмды.

    Жол апаты және оқиға орнынан кетіп қалу әрекеті бойынша іс қозғалды.

