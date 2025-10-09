07:44, 09 Қазан 2025 | GMT +5
Павлодар облысында ер адамды қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізушілер полицияға жеткізілді
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Ақсуда ер адамды көлік қағып, оқиға орнынан ізін суытты.
Полиция жаяу жүргіншілерге арналған жерде ВАЗ-21213 көлігі қаққанын айтты. Алайда оқиға бұнымен бітпеген.
- Бұдан соң ер адамды ВАЗ-21070 маркілі екінші көлік басып өтіп, оқиға орнынан кетіп қалған. Полиция жүргізушілерді ұстап, полиция бөліміне жеткізді, -деп хабарлады Павлодар облыстық полиция департаментінің бапасөз қызметі.
Зардап шеккен адам алған жарақаттарынан көз жұмды.
Жол апаты және оқиға орнынан кетіп қалу әрекеті бойынша іс қозғалды.