Павлодар облысында «Қауіпсіз қала» жобасынан шикілік шығып, қылмыстық іс қозғалды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - «Қауіпсіз қала» жобасын іске асыру 2025 жылы басталған болатын. Жоба аппараттық-бағдарламалық кешендер мен 3 мың камера орнатуды көздейді.
Павлодар облысындағы «Қауіпсіз қала» жобасы әу баста қоғам мен жол қауіпсіздігін арттыруды көздеген еді. Оны іске асыру үш жылға жоспарланып, бюджеті 9 миллиард теңге көлемінде бекітілген.
2025 жылы Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларында, сондай-ақ өңірдегі тас жолдарда аппараттық кешендер мен камераларды орнату жұмыстары белсенді жүргізілді. Алайда биыл жобаны жүзеге асыру барысында бірқатар заң бұзулар анықталып, Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері қылмыстық іс бойынша тергеу бастағаны белгілі болды.
Бұл ретте Павлодар облысы цифрлық технологиялар басқармасының бұрынғы басшысы күдікке ілініп отыр.
Облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаменті бастығының орынбасары Ғалиасқар Қалиев Kazinform тілшісінің сауалына:
- 2026 жылғы 19 наурызда ҚР Бас прокуратурасы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басқармасына бергенін хабарлаймыз, - деп жауап берді.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатқанын, өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жария етілмейтінін мәлімдеді.
Павлодар облысы әкімдігінің дерегінше, «Қауіпсіз қала» жобасын іске асыру аясында облыстың үш қаласында және тас жолдарында 416 аппараттық-бағдарламалық кешен, сондай-ақ Павлодар қаласында 3 мың жалпы бейнебақылау камерасы орнатылған.
- Қазіргі уақытта тергеу іс-шараларының жүргізілуі аясында, техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптардың сәйкестігіне техникалық сараптама жүргізу үшін 12 аппараттық-бағдарламалық кешен Павлодар облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлерімен бөлшектеліп алынды, - деп түсіндірді әкімдіктен.
