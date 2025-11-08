23:41, 08 Қараша 2025 | GMT +5
Павлодар облысында көлік қозғалысы қайта ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – 8 қараша сағат 21:30-дан бастап республикалық маңызы бар «Астана – Шідерті – Павлодар – Үспен – РФ шекарасы» автожолының 255-416 шақырымындағы (Шідерті ауылы – Атамекен ауылы) учаскесінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс ашылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.
Жол жағдайы туралы толық ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 байланыс орталығынан білуге болады.
Айта кетейік, бұған дейін Ақмола және Қарағанды облыстарында көлік қозғалысы қайта ашылды.