    23:41, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Павлодар облысында көлік қозғалысы қайта ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 8 қараша сағат 21:30-дан бастап республикалық маңызы бар «Астана – Шідерті – Павлодар – Үспен – РФ шекарасы» автожолының 255-416 шақырымындағы (Шідерті ауылы – Атамекен ауылы) учаскесінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс ашылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    Ауа райына байланысты Жамбыл және Абай облыстарында жол жабылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Жол жағдайы туралы толық ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 байланыс орталығынан білуге болады.

    Айта кетейік, бұған дейін Ақмола және Қарағанды облыстарында көлік қозғалысы қайта ашылды.

    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
