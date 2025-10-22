KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:07, 22 Қазан 2025 | GMT +5

    Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қою туралы

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының бұзылуына байланысты Павлодар облысындағы республикалық маңызы бар екі жол учаскесіне шектеу қойылды, деп хабарлайды «ҚазавтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    Жол жабылды
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    — 2025 жылғы 22 қазанда сағат 22:00–де Павлодар облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Атамекен — Ертіс — Русская Поляна» 0-152 ш қ., (Атамекен ауылы — Ертіс ауылы), «Омбы — Майқапшағай» 191-390 ш қ., (РФ шекарасы — Мичурино ауылы) учаскелерінде көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, — делінген хабарламада.

    Шектеу қойылған жолдар туралы толық ақпаратты www.qaj.kz сайтындағы «Ақпараттық картадан» көре аласыздар. 

    Бұдан бұрын Павлодарда жауған алғашқы қар жол қозғалысын қиындатқаны анықталды.

    Тегтер:
    Павлодар облысы ҚазАвтоЖол Аймақ Ауа райы жүргізуші Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар