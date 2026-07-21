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    Павлодар облысында күшті жел салдарынан инфрақұрылым нысандары зақымданды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - 2026 жылғы 21 шілдеде Павлодар облысының Успен ауданында қатты желдің салдарынан инфрақұрылым нысандары зақымданды, деп хабарлайды аудан әкімдігі.

    дауыл
    Фото: видеодан алынған скрин

    Сағат 15:55-те Қоңырөзек ауылдық округіне қарасты Қоңырөзек, Чистополь, Вознесенка және Надаровка ауылдарында 10 кВ әуе электр желісінің 7 бағанасы зақымданды. Апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын аудандық электр желілері (АЭЖ) жүргізіп жатыр. 10 адам және 3 арнайы техника жұмылдырылған.

    Сонымен қатар, сағат 16:25-те Қоңырөзек ауылында қатты желдің салдарынан 12 жеке тұрғын үй мен мәдениет үйінің шатыры зақымданды. Зақымданған аумақтың жалпы көлемі нақтыланып жатыр. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.

    -Оқиға орнында жергілікті атқарушы орган мен төтенше жағдайлар департаментінің 27 қызметкері және 5 техникасы жұмыс істеп жатыр. Қоңырөзек ауылында барлығы 650 тұрғын тұрады, 190 аула бар. Жағдай бақылауда. Қолайсыз ауа райының салдары нақтыланып, зақымдарды жою жұмыстары жалғасып жатыр, -делінген хабарламада.

    Осыған дейін Павлодар облысында дауылдан 49 тұрғын үй бүлінгені туралы жаздық.

     


    Павлодар облысы Ауа райы Жел
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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