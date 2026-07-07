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    Павлодар облысындағы «Ертіс орманы» резерватында өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Павлодар облысында «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында шыққан өрт оқшауланды, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігі.

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    Фото: ТЖМ

    7 шілде күні сағат 15:50-де Байымбет орманшылығының 124-орамында өрт тіркелді.

    Алдын ала мәлімет бойынша, өрт аумағы шамамен 1 гектарды құрады.

    – Өртті сөндіру жұмыстарына мемлекеттік орман күзетінің 17 қызметкері, 10 техника, сондай-ақ «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның су төгу құрылғысымен жабдықталған ЕС-130 тікұшағы жұмылдырылды, – делінген хабарламада.

    Мемлекеттік орман күзеті қызметкерлері мен «Қазавиаорманқорғау» РМҚК күштерінің жедел әрі үйлесімді іс-қимылы нәтижесінде өрт қысқа уақыт ішінде оқшауланды.

    Бүгінгі таңда «Ертіс орманы» аумағында 5 орман өрті тіркелген.

    Соңғы күндері өңірде найзағайлы фронттардың өтуіне байланысты орман өрттерінің туындау қаупі сақталып отыр.

    – Осыған байланысты мемлекеттік орман күзеті күшейтілген дайындық режимінде жұмыс істеп жатыр, – деп атап өтті ведомстводан.

    Айта кетейік, Атыраудағы қамыс өрті 69 гектарды шарпыды, өрт толық сөндірілген жоқ.

    Павлодар облысы Өрт Орман
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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