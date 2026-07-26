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    Павлодар облысындағы көмір кенішінде 42 жастағы жұмысшы қаза тапты

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Баянауыл ауданындағы «Майкүбен Вест» АҚ аумағында бұрғылау-жару жұмыстары кезінде 1984 жылғы тау-кен шебері ауыр жарақат алып, көз жұмған. Еңбек инспекциясы қайғылы оқиға бойынша тергеу-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 

    Павлодар облысындағы көмір кенішінде 42 жастағы жұмысшы қаза тапты
    Фото: Kazinform

    Бұл туралы Павлодар облысы бойынша мемлекеттік еңбек инспекциясы департаментінен хабарлады.

    — Жазатайым оқиға 2026 жылғы 24 шілде күні Баянауыл ауданындағы «Майкүбен Вест» АҚ аумағында тіркелген. Алдын ала мәлімет бойынша, бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу кезінде 1984 жылы туған тау-кен шебері ауыр жарақат алып, салдарынан қаза тапқан, — деп мәлімдеді мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті басшысының орынбасары Абылай Сабыров.

    Еңбек инспекциясының мамандары қазіргі уақытта жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жұмыстарын ұйымдастырып жатыр. Оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталып жатыр.

    Еске сала кетейік, Ақмола облысында 18 жастағы жігіт токқа түсіп қаза тапты

    Көз жұмды Павлодар облысы Жұмысшы
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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