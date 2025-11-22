Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» Павлодар облысында көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.
— 2025 жылғы 22 қарашада сағат 00:30-да Павлодар облысында көлік айрығы қондырмасының шеткі арқалықтарының зақымдалуына байланысты «Астана-Шідерті-Павлодар-Успенка-РФ шекарасы» автожолында (Қалқаманға кіреберіс пен Астана қаласына шығу бағыты) көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді, — делінген хабарламада.
Әзірге Қалқаман елді мекенінен Астана қаласына Береке «Қалқаман-Ақсу» көлік айрығы арқылы және Павлодар қаласынан Қалқаманға «Баянауыл» көлік айрығы арқылы жетуге болады.
Тәуліктің кез келген уақытында 1403 байланыс орталығы арқылы қосымша ақпарат алуға мүмкіндік бар.
Осыған дейін Астана мен тағы 15 өңірде ауа райына байланысты ескерту жариялағанын хабарладық.