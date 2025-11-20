KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:44, 20 Қараша 2025 | GMT +5

    Павлодар өңірі бойынша 150 сыныптың оқушылары қашықтан оқуға көшірілді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Бұған балалар арасында суық тию және тұмау ауруларының көбейіп кетуі себеп болып отыр. Қазіргі уақытта облыста 14 жасқа дейінгі 32,8 мың бала ЖРВИ-ге шалдыққан.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Өңірлік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, эпидемиологиялық маусым басталғалы облыста 51 мың жедел респираторлық вирустық инфекция (ЖРВИ) жағдайы тіркелген. ЖРВИ-ға шалдыққандардың 60 пайызы – балалар. Бір айға жуық уақыт ішінде 32 мыңнан астам жағдай белгілі болған.

    Ал А типіндегі тұмаудың 30 жағдайы тіркелген. Ауырғандар арасында 14 бала және 16 ересек адам бар.

    Бүгіннен бастап облыстағы кейбір сыныптар қашықтан оқыту форматына ауыса бастаған. 

    - Облыс бойынша қазіргі уақытта 150 сыныптың оқушылары үйден оқып жатыр. Павлодар қаласында қашықтан оқуға 123 сынып ауыстырылса, Павлодар ауданында – 25, Тереңкөл ауданында 2 сынып осындай форматқа көшті, - деп хабарлады облыстық білім беру басқармасының баспасөз қызметінен.

    Бұған дейін Павлодарда балалар арасында вирусты инфекция өршіп, аурухана науқастарға толып қалғанын жазғанбыз

    Тегтер:
    Павлодар облысы Білім Қашықтан оқыту Денсаулық
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар