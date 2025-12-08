KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:58, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Павлодар өңірінде 500 жігіт әскерден жалтарып жүр

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Әскерге шақыру комиссиясы оларға іздеу жариялаған. Жалтарған ер азаматтардың жартысына жуығы облыс орталығында тұрады.

    Қазақстан Қарулы күштері тарихындағы ең бойшаң сарбаз теңіз жаяу әскерлерінде қызмет етеді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Биыл күзде Ертіс-Баян өңірінен 550 жігіт әскерге алынуы керек. Өңірлік қорғаныс істері жөніндегі департаментінің мамандары әскерге шақырылушы комиссиядан өтуге келмесе, SMS қайталай жіберілетінін айтады. Ал одан нәтиже шықпаса, полиция департаментіне беріледі.

    — Қазіргі күні шамамен 500-дей адам әскерге барудан жалтарып жүрген болып есептеледі. Олардың 213-і Павлодар қаласынан. 2024 жылдан бастап біздің департамент шақырылушыларды комиссияға алып келумен айналыспайды. Бұл құзырет полиция органдарына берілген, — дейді облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент бастығы Бекзат Оразов.

    Әскери борышын өтеуден қасақана қашқандар Қылмыстық кодекстің 387-бабына сәйкес жазаланады. Әскерге барудан мүлдем бас тартқандарға 1000 АЕК көлемінде айыппұл салынады немесе бір жылға бас бостандығынан айырылады.

    Еске сала кетейік, Қазақстан мектептерінде алғашқы әскери дайындықтың жаңа стандарты енгізілді. 

    Тегтер:
    Павлодар облысы Әскер Аймақ Сарбаз ҚР Қарулы күштері
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар