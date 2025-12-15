Павлодар өңірінде алғашқы ауысым сыныптары сабақты үйден оқып жатыр
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларының мектептері ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымдағы сыныптарды қашықтан оқыту форматына ауыстырды.
Өңірде көктайғаққа және желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетіп тұруына байланысты Павлодар мен Екібастұз қалаларының таңертең оқитын 1-9 сыныптары, Ақсу қаласының 1-11 сыныптары онлайн форматта білім алып жатыр.
Бұл туралы Павлодар облыстық білім беру басқармасынан хабарлады.
- 2025 жылғы 15 желтоқсанда өңірдегі үш қаланың білім беру бөлімдері ауа райының күрт бұзылуына байланысты осындай шешім қабылдады. Облыста жаңбыр аралас қар жауып тұр, көктайғақ түзілген, - деп мәлімдеді басқармадан.
Ақсуда сондай-ақ барлық мектептегі оқушыларды тасымалдау тоқтатылды.
Еске сала кетейік, 9 желтоқсан күні Ертіс бойының 1-9 сыныптары қашықтан оқыған еді.