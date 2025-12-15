KZ
    09:10, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Павлодар өңірінде алғашқы ауысым сыныптары сабақты үйден оқып жатыр

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларының мектептері ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымдағы сыныптарды қашықтан оқыту форматына ауыстырды.

    Ертең Астанада бірінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары онлайн оқиды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Өңірде көктайғаққа және желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетіп тұруына байланысты Павлодар мен Екібастұз қалаларының таңертең оқитын 1-9 сыныптары, Ақсу қаласының 1-11 сыныптары онлайн форматта білім алып жатыр.

    Бұл туралы Павлодар облыстық білім беру басқармасынан хабарлады.

    - 2025 жылғы 15 желтоқсанда өңірдегі үш қаланың білім беру бөлімдері ауа райының күрт бұзылуына байланысты осындай шешім қабылдады. Облыста жаңбыр аралас қар жауып тұр, көктайғақ түзілген, - деп мәлімдеді басқармадан.

    Ақсуда сондай-ақ барлық мектептегі оқушыларды тасымалдау тоқтатылды.

    Еске сала кетейік, 9 желтоқсан күні Ертіс бойының 1-9 сыныптары қашықтан оқыған еді. 

