ҚР президентінің телерадиокешені
    22:36, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Павлодар өңірінде шөп бағасы өзгерді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Қазір облыста шөптің тоннасы 20-25 мың теңге тұрады. Фермерлер мал азығын жеткілікті көлемде жинап алған.

    Фото: АШМ

    Ертіс-Баян өңірінде мал азығының қымбаттауы байқалып отыр. Шөптің тоннасы кейбір жерлерде 25 мың теңгеге саудаланып жатыр.

    - Қолдағы жедел ақпараттарға сүйенсек, шөп бағасының өсуі тіркелді. Бір тонна шөптің бағасы 20 мың теңгеден 25 мың теңгеге дейін жетеді. Бұл баға өткен жылғымен салыстырғанда 5-10 % қымбат. Шөп бағасының артуы негізінен далалы жерлерде кездеседі. Себебі аталған аумақтардағы шабындықтың өнімділігі жайылмаларға қарағанда аз болып келеді, - дейді өңірлік Ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы Қайырболат Байсаринов.

    Соңғы деректерге сүйенсек, облыста өткен жылдардан қалған мал азығын есептегенде 1 млн 215 мың тоннадан астам шөп қоры бар. Бұл қолда бар төрт түлікті қыстан аман алып шығуға толық жеткілікті. Облыста шамамен 499,7 мың бас ірі қара, 700 мыңға жуық қой-ешкі, 305,4 мың жылқы бар. Қыстақтарға 450,6 мың бас ірі қара, 615 мың қой-ешкі, 273,1 мың бас жылқы кіреді деген жоспар тұр.

    Еске сала кетейік, биыл жазда Павлодарда бір тонна шөптің шығыны 50 мың теңгеге дейін жеткен. 

    Павлодар облысы Жемшөп Павлодар Баға
