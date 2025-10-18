Павлодар өңіріндегі автожолдардың қысқы күтіміне 40 мердігер жауапты
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Облыстағы автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы - 5515 шақырым. Жалпы қолданыстағы жолдарды күтіп ұстауға бюджеттен 4,7 млрд теңге бөлінген.
Автокөлік жолдарының қауіпсіздігін арттыру және үздіксіз жол қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында алдағы қысқа 8,3 мың тонна көктайғаққа қарсы материал дайындалып қойған.
- Қыс мезгілінде жалпы пайдаланымдағы автокөлік жолдарында қауіпсіз және үздіксіз жол қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында 40 мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Олардың біреуі республикалық жолдарға, үшеуі облыстық жолдарға жауапты. Облыстың жолдарында 418 арнайы техника және шамамен 850 жұмысшы жұмылдырылған. Барлық ықтимал шығынға бюджет көздерінен 4,7 млрд теңге қарастырылды. Жол жиектерін қардан тазарту, көктайғаққа қарсы материалды себу, автопавильондарды мен демалыс орындарын қардан тазарту, траншеяларды қазу және т.б. жұмыстар жүргізіледі, - дейді облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Нариман Омар.
Өңірдегі автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 5515 шақырым болса, республикалық маңызы бар автомобиль жолдары – 1663 шақырым.
Еске сала кетейік, Павлодарда трассадағы қар бөгейтін қалқандарды көбейту көзделіп отыр.