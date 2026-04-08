Павлодар ормандарында өртке қарсы бақылауға дрондар жұмылдырылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — 6 сәуірден бастап өңірлік орман қоры аумағында өрт қауіпті кезең жарияланды. Орман алқаптарында 41 бейнебақылау камерасы ортақ жүйеге біріктірілген.
Облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Қайрат Шаймарденовтің айтуынша, табиғи өрттерді жедел анықтау үшін павлодарлық өрт сөндірушілер 8 ұшқышсыз ұшу аппаратын іске қосқан. Дрондар өткен жылы мониторинг жүргізуде де, өртті сөндіру жұмыстары кезінде де өз тиімділігін дәлелдеген.
— Біз күн сайын орман алқаптарына ғарыштық және бейнемониторинг жүргіземіз. Кезекші бөлім жүйесіне «Ертіс орманы» резерваты мен Павлодар орман мекемесінен 41 бейнебақылау камерасы біріктірілген. Бұл тәжірибе табиғи өрттерді тек біздің аумақта ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның көршілес облыстары мен Ресей Федерациясының аумақтарында да ерте сатыда анықтауға септігін тигізетінін көрсетті. Қазіргі уақытта Баянауыл ұлттық табиғи паркінде тағы сегіз камераны біріктіру жұмыстары жүргізіліп жатыр, бұл біздің бақылау аймағымызды кеңейтуге мүмкіндік береді, — дейді ол.
Павлодар облысының аумағындағы өрт қауіпті маусымына «Қазавиақұтқару» мекемесі де жауапты. Баянауыл ауданының аумағында авиациялық патрульдеу жүргізу үшін 230 ұшу сағаты бекітілді, Павлодар бөлімшесіндегі ұшу уақыты — 460 сағат.
