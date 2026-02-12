Павлодар полицейлері соңғы тәулікте 400-ден аса көлікті сүйемелдеді
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Ауа райының нашарлауына байланысты соңғы күндері бірқатар шектеу енгізіліп, барлық көлік түрінің қозғалысы уақытша тоқтатылған болатын. Тәртіп сақшылары ақпан айында боран жиі соғатынын ескертіп отыр.
Павлодар полицейлері кешеден бері ақ түтек бораннан республикалық жолдарда тұрып қалған 400-ден астам автокөлікті қауіпсіз түрде сүйемелдеуді қамтамасыз етті. Іс-шараның негізгі мақсаты — жол-көлік оқиғаларының алдын алу, қозғалысты реттеу және азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау.
Қысқы кезеңдегі күрделі жол жағдайын ескере отырып, полиция қызметкерлері жол бойындағы тәртіпті қатаң бақылауда ұстап, қозғалыстың үздіксіз әрі қауіпсіз өтуіне жағдай жасады.
— Бүгін, жолдарда жиналған көліктерді сүйемелдеу үшін патрульдік полиция бөлімшелері ұйымдастырылды. Көліктерді колоннаға жинаған уақытта полицейлер жүргізушілерге колоннада жүру ережелерін, белгіленген жылдамдық режимін және арақашықтық сақтаудың маңыздылығын түсіндіреді. Патрульдік полицейлер жол бойындағы қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз етуді жалғастырады, — деп хабарлады Павлодар облысы полиция департаментінің патрульдік полиция ротасының командирі Әсет Рыспаев.
Полицейлер барлық жүргізушіні аса сақ болуға және көлікті алдын ала дайындауға шақырады. Шиналардың, тежегіш жүйесінің, техникалық сұйықтық деңгейінің және қажетті қысқы жабдықтардың жағдайын тексеру маңызды.
Алдағы күндері облыс аумағында ауа райы нашарлай түседі деген болжам бар.
Еске сала кетейік, Қарағанды полицейлері күрекпен құм сеуіп, жүздеген жүк көлігіне жол ашқаны белгілі болды.