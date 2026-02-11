Павлодар трамвай паркі неліктен облыстың коммуналдық меншігіне өтті
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - «Д.Д.Махмудов атындағы Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ акциялар пакеті «Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясынан Павлодар облысы әкімдігінің коммуналдық меншігіне берілді.
Бұл туралы «Павлодар» ӘКК басқарма төрағасы Дәурен Жамбайбек мәлімдеді. Оның айтуынша, шешім трамвай паркін кешенді жаңғырту, бақылауды күшейту және кәсіпорынның басқару тиімділігін арттыру мақсатында қабылданған.
- Трамвай басқармасы 2011 жылдан бері «Павлодар» ӘКК АҚ құрылымында жұмыс істеп келді. Осы уақыт аралығында жылжымалы құрамды жаңарту және трамвай жолдарын күрделі жөндеу бойынша бірқатар жұмыс жүргізілді. Дегенмен инфрақұрылым мен вагондардың тозу деңгейі жоғары күйінде қалып отыр. Сондықтан өңір билігі басқару моделін қайта қарап, кәсіпорынды мемлекеттік басқаруға кезең-кезеңімен көшіру туралы шешім қабылдады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес акциялар пакетін бірден қаланың коммуналдық меншігіне беру мүмкін болмағандықтан, алғашқы кезеңде ол облыс меншігіне өтті. Алдағы уақытта трамвай басқармасын Павлодар қаласының коммуналдық меншігіне беру жоспарланып отыр, - дейді ол.
Мамандардың пікірінше, бұл қадам басқарушылық шешімдерді жедел қабылдауға, салалық мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды күшейтуге және бюджет қаражатының ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ коммуналдық меншік форматы тікелей бюджеттік қаржыландыруды қамтамасыз етіп, мемлекеттік инвестициялар тартуға және трамвай паркін кезең-кезеңімен жаңартуға жағдай жасайды. Бұл өз кезегінде жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін арттырып, қызмет көрсету сапасын жақсартуға ықпал етпекші.
Өңір билігінің мәліметінше, қабылданған шешім Павлодар қаласының қоғамдық көлік жүйесін ұзақ мерзімді дамытуға бағытталған.
Бұған дейін Беларусь трамвайлары Павлодарға не себепті жеткізілмегенін жазғанбыз.