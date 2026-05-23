KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Павлодарда 233 адам ағза ауыстыруға зәру

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Өңірде 600-ге жуық адам ғана қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа өз келісімін растаған. Ал 7 мыңнан астам адам бас тартқан.

    Алматыда бір донор төрт адамның өмірін сақтап қалды
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    Трансплантация бойынша өңірлік үйлестіруші Дмитрий Потеребухтың айтуынша, облыста ағза ауыстыру бойынша күту парағында 233 адам тұр. Оның ішінде бір бала бар. Олардың басым көпшілігі — бүйрек реципиенттері (218 адам), тағы 10 пациент бауыр ауыстыруды, төртеуі — жүрек ауыстыруды күтуде. Тағы бір адам өкпе трансплантациясына мұқтаж. Биыл донор күтіп үлгермеген төрт адам күту парағынан шығып қалған. 

    - Бүгінде Павлодар облысында 600-ге жуық адам ғана қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа өз келісімін берген. Ал бас тартқандар саны 7 мыңнан асты. Дейтұрғанмен келісім берген адам қайтыс болғаннан кейін де соңғы шешімді оның туыстары қабылдайды. Осылайша, соңғы уақытта алты әлеуетті донордың ішінен тек біреуі ғана нақты ағза доноры атанды, - дейді маман.

    Бұған дейін Жамбыл облысында донорлар жетіспейд жатқанын жазғанбыз.

    Денсаулық Донор Павлодар облысы
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Авторлар