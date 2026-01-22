Павлодарда ақпан айының басы аязды болады — Қазгидромет
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Ақпан айының алғашқы онкүндігінде түнде — 30 градусқа дейін аяз тұруы ықтимал. Ауа райын болжаушылар ақпанда қар жиі жауып, ауық-ауық боран соғатынын ескертеді.
Қаңтар айының аязды күндері ақпанға ұласады деген болжам бар. «Қазгидромет» РМК Павлодар облыстық филиалының мәліметінше, айдың алғашқы он күнінде түнде -25 -30 градусқа дейін, күндіз -10 -15 градусқа дейін аяздатады.
— Екінші онкүндікте термометр бағанасы сәл көтеріліп, түнде -20, күндіз -10 градус суық болады. Ал айдың соңына таман түнгі уақыттарда аяз тұрып, ауа температурасы -28 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Ай бойы ауа райы құбылмалы болады. Кейбір күндері температура 0 градусқа дейін көтерілуі ықтимал, — деп хабарлады «Қазгидрометтен».
Ылғал көп түсіп, қарлы борандар жиі соғатыны да ескертіліп отыр. Желдің екпіні кей күндері секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.
Еске сала кетейік, ШҚО-да ақпан аязды болатынын жазған едік.