    Павлодарда алаяқтыққа қолданылған симбокс құрылғылары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Павлодарда прокуратура мен полиция қызметкерлері алаяқтық схемаларда пайдаланылған симбокс құрылғыларын заңсыз қолдану дерегін анықтады.

    Фото: Бас прокуратура

    Тексеру жұмыстары «Айқын нәтиже» іс-шаралар жоспары аясында жүргізілген.

    Пәтерлерді аралау барысында көпқабатты үйлердің бірінен күдікті анықталып, оның үйінен 128 слоттық симбокс құрылғысы, «Tele2» және «Алтел» операторларының 115 SIM-картасы, екі роутер мен 32 ұялы телефон табылған.

    - Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 213-бабы 2-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл абоненттік құрылғылардың сәйкестендіру деректерін өзгертуге мүмкіндік беретін бағдарламаларды заңсыз пайдалану және тарату фактісін қамтиды.

    Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары істің барлық мән-жайын және ықтимал сыбайластарды анықтауға бағытталған кешенді тергеу әрекеттерін жүргізіп жатыр, - делінген ақпаратта.

    Күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

    Айта кетейік, Астанада көші-қон схемасын ұйымдастырып, 900 млн теңге пайда тапқан алаяқ сотталды.

    Асхат Райқұл
