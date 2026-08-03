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    Магистратура: ереже бұзған 67 адамның нәтижесі жойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің аралық қорытындыcы жарияланды.

    Қаңтар айындағы ҰБТ-ға 90 мыңға жуық талапкер қатысты
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    Қазір КТ-ны 43 мыңнан астам адам тапсырды.

    Оның ішінде:

    ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша түсушілердің 44%-ы, бейінді бағыт бойынша 21%-ы шекті балл жинады;

    ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша орташа көрсеткіш 75 балл болса, бейінді бағыт бойынша 23 балл болды;

    138 балл – ең жоғары көрсеткіш.

    Ереже бұзғаны үшін 67 адамның нәтижесі жойылды.

    Атап өтсек:

    тестілеуге кіргізу барысында тыйым салынған заттарды алып өтуге тырысқаны үшін 49 оқуға түсуші КТ тапсыру мүмкіндігінен айырылды;

    тестілеу барысында тыйым салынған заттарды пайдаланғаны үшін 18 адам шығарылды.

    Грант конкурсына құжаттарды қабылдау 12-18 тамыз аралығында жүзеге асырылады, ал грант иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін жарияланады.

    Болашақ магистранттардың ЖЖОКБҰ-на қабылдануы 28 тамызға дейін аяқталады.

     

    Білім Магистратура
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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