Магистратура: ереже бұзған 67 адамның нәтижесі жойылды
АСТАНА. KAZINFORM – Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің аралық қорытындыcы жарияланды.
Қазір КТ-ны 43 мыңнан астам адам тапсырды.
Оның ішінде:
ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша түсушілердің 44%-ы, бейінді бағыт бойынша 21%-ы шекті балл жинады;
ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша орташа көрсеткіш 75 балл болса, бейінді бағыт бойынша 23 балл болды;
138 балл – ең жоғары көрсеткіш.
Ереже бұзғаны үшін 67 адамның нәтижесі жойылды.
Атап өтсек:
тестілеуге кіргізу барысында тыйым салынған заттарды алып өтуге тырысқаны үшін 49 оқуға түсуші КТ тапсыру мүмкіндігінен айырылды;
тестілеу барысында тыйым салынған заттарды пайдаланғаны үшін 18 адам шығарылды.
Грант конкурсына құжаттарды қабылдау 12-18 тамыз аралығында жүзеге асырылады, ал грант иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін жарияланады.
Болашақ магистранттардың ЖЖОКБҰ-на қабылдануы 28 тамызға дейін аяқталады.