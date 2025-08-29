Павлодарда екі ауылда мектептер ашылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Оның бірі биыл қыста өртеніп кеткен мектеп орнына, екіншісі апаттық деп танылған ескі білім ұясының орнына салынды.
Жаңа оқу жылында Ертіс-Баян өңірінің ауылдық жерлерінде жаңадан тұрғызылған үш ауылдық мектептің тұсауын кесу жоспарланған еді. Оның екеуі ҚР Конституциясы күні қарсаңында ашылып отыр.
Аққулы ауданының Тілектес ауылындағы аядай ғана ескі мектептің ғимараты апаттық жағдайда деп танылып, облыс әкімі Асайын Байханов жергілікті жұртпен кездесуде жаңа білім ошағын салып береміз деп уәде еткен. Айтқандай, жаңа мектеп небәрі 5 ай мерзімде тұрғызылды.
- Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев: «Әлемде балалардың бақыты мен күлкісінен маңызды ештеңе жоқ. Өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау – әрқашан біздің мемлекетіміздің басты міндеттерінің бірі», деген еді. Ауыл балаларының әлеуетін өсіру, олардың заманға сай мектептерде білім алуына қол жеткізу біз үшін іргелі мақсаттардың бірі болып қала береді. Тілектес ауылы адамдарының өтініші аз уақыт ішінде орындалғанына қуаныштымын. Келешекте мектептен білімімен әлемді мойындатар азаматтар түлеп ұша берсін, - деді өңір басшысы Асайын Байханов мектептің ашылу салтанатында.
Мұндай зәулім әрі заманға сай білім ұясы ауыл оқушылары үшін көп жылдан бері арман еді. Химия, физика, информатика кабинеттері озық құрал-жабдықтармен қамтылған. Мектеп 90 оқушыға лайықталып салынғанымен, жаңа оқу жылында әзірше 52 бала білім алатын болады.
- Мектеп жанынан 20 балаға арналған шағын орталық та ашылып отыр, онда 10 бала тәрбиеленеді. Бұл жерде жүз жыл бұрын алғашқы бастауыш мектептеп құрылған. Енді сол жаңарып, қуанышымызды еселеп отыр. Инвестор компания барлық оқушымызға мектепке арналған және спорттық киімдерін сыйға тартты, - деп атап өтті Тілектес орта мектебінің директоры Айнұр Бекбауова.
Ал аудандық білім беру бөлімінің әдістемелік кабинет меңгерушісі Гүлшат Батталова оқу орны өз тарихында алғаш рет жаңа спорттық залға ие болып отырғанын жеткізді. Бұған дейін балалар жазда далада, қыста тар кабинеттерде дене шынықтыру сабақтарын оқып келген.
- Мемлекет басшысы мектеп бағдарламасына жасанды интеллектіні енгізу туралы тапсырма берді. Енді Тілектес мектебі ауданымыз бойынша ЖИ енгізілген алғашқы пилоттық білім ұясы болады. Себебі мұнда ақпараттық құралдар, соның ішінде ЗD принтер қойылған, - деді ол.
Ауыл тұрғыны Руслан Мусин мұндай кең әрі жарық мектеп ауыл балаларының білімге деген құлшынысын арттыратынын, алдағы уақытта жас отбасылардың тұрақтап қалуына мүмкіндік беретінін айтты.
Білім күні қарсаңында Ертіс ауданының Бұланбай ауылында да жаңа мектеп пайдалануға берілді. Биылғы қаңтар айында мұндағы ескі мектеп ғимаратында өрт шығып, толығымен жанып кеткен еді. Жаңадан салынған мектептің жалпы ауданы - 241,1 шаршы метр. Алты оқу кабинеті, мектеп жасына дейінгі балаларға арналған мектепалды даярлық, компьютерлік сынып, спорт және мәжіліс залы, асхана орналасқан. Биыл мұнда 20 бала білім алады. Білім беру үдерісін 11 педагог қамтамасыз етеді.
Мердігер ұйым құрылыс жұмыстарын 2025 жылдың 1 шілдесінде бастап, 26 тамызда аяқтаған. Екі айдың ішінде ғимарат салынып, жаңа оқу жылының басталуына толықтай дайын болды.
Ауыл тұрғындары жаңа мектеп үшін жүрек жарды алғыстарын білдірді.
- Мектеп өртеніп кеткенде, бәріміз ауылдың болашағына алаңдадық. Өйткені, ауылдың болашағы тікелей мектеппен байланысты. Біз үшін мектеп - ауылдың жүрегі. Балаларымыз көрші ауылдарға кетуге мәжбүр бола ма деп қорықтық. Әкім жаңа мектеп салуға уәде беріп, сөзінде тұрды. Бүгін балалар жаңа сыныптарға кіріп, көңіліміз жайланды, - дейді көпбалалы ана Бекзат Қымбат.
Алдағы оқу жылында Павлодар мектептерінде 116 мыңнан аса оқушы білім алады.