Павлодарда ер адам денсаулығына байланысты жүргізуші куәлігінен айрылып қалғанын білмеген
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - 51 жастағы Сергей Дукачев сот шешім шығарғаннан кейін бір айдан астам уақыт өткенде ғана жүргізуші құқығынан айырылғанын білген.
Сергей Дукачев жүргізуші куәлігін осыдан 15 жыл бұрын алған. Аталған құжатты соңғы рет 2020 жылы жаңартқан әрі осы уақытқа дейін ешбір мәселе туындамаған. Алайда наурыз айының ортасында ойламаған жерден сот орындаушысынан хат келеді. Онда ер адам мемлекеттік баж салығы үшін шамамен 2700 теңге қарыз екені көрсетілген.
— Сот 23 қаңтарда өтіпті. Бірақ маған ол туралы ешқандай хабарлама келген жоқ. Басында мұны біреулердің әзілі немесе алаяқтардың ісі болар деп ойладым. Қазір ешкімге сенуге болмайтын заман ғой. Содан соң жан-жақты тексере бастадым. Ресми сайтқа сілтеме арқылы емес, интернеттен іздеп кірдім, — дейді Сергей Дукачев.
Павлодарлық тұрғын азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың шешімін тауып алады. Іс қысқартылған тәртіппен қаралып, онда Сергейдің жүргізуші куәлігінен айрылғаны көрсетілген.
Бұл жаңалық ер адамды есеңгіретіп тастайды. Себебі ол осы уақытқа дейін жол ережесін бұзбаған. Меншігінде 4 автокөлігі болса да, қыс мезгілінде мүлде көлік айдамайды екен. Қанша сұрау салса да, бірде-бір мекемеден мардымды жауап ала алмайды.
Жағдайды полиция өкілдері түсіндіріп берді. Айтуларынша Павлодар облысында Сергей Дукачевтің кебін киген 450-ден астам адам бар болып шықты.
— Бізге Павлодар облысы прокуратурасынан медициналық қарсы көрсетілімдері болуына байланысты көлік құралын басқаруға құқығы жоқ тұлғалар бойынша ұсыныстар түсті. Өз кезегімізде талап қою істерін қозғап, сот органдарына жолдадық. Қазіргі таңда өңіріміз бойынша 450 талап қою ісі қозғалды, — дейді облыстық полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы процессинг орталығының аға мемлекеттік автоинспекторы Зәуреш Алтыбасарова.
Тәртіп сақшылары прокуратураның пәрменімен қозғалған жоғарыдағы істер Сергейге тікелей қатысты екенін айтады. Бірақ азамат сот тыңдауына шақырылуы тиіс еді. Қазірдің өзінде аймақта 50-ге жуық жүргізуші дәрігерлерден көлік басқаруға болатыны туралы анықтама алып, өз құқықтарын қалпына келтірген.
Ал Сергейдің денсаулығы кінәратсыз емес, «Бехтерев ауруы» диагнозы қойылған. Бұл дертпен көптен бері ауырса да, мүгедектікті осыдан бірнеше жыл бұрын ғана алған.
— Мен мұның барлығын өзім болжап, өзім түсінуім керек пе? Егер бұл жағдай медициналық көрсеткіштер бойынша, яғни менің екінші топтағы мүгедек екендігіме байланысты болса, онда сол комиссиядан анықтама немесе бір құжат берілуі керек емес пе? Бірақ мен ешбір ақпарат ала алмай отырмын, — деп қынжылады Сергей Дукачев.
Полицейлер жүргізуші куәлігін қайтаруға мүмкіндік бар екенін атап өтті. Ол үшін дәрігерлерден анықтама алып, сотқа талап арыз беру қажет. Егер сот азаматты қолдаса, сол шешіммен құжаттарды қалпына келтіру үшін полицияға жүгінуге болады.
