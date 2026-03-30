Павлодарда Ертіс өзені арқылы салынып жатқан жаңа автокөпір жыл соңында пайдалануға берілуі мүмкін
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Құрылысты салушылар қазан айында көпірдің тұтас бойындағы аралық конструкцияларын аяқтауды жоспарлап отыр. Бұл көліктердің көпір үстімен жүруіне мүмкіндік береді.
ҚазАвтоЖол компаниясы өңірлік филиалының басшысы Ермұрат Нұрхановтың дерегінше, жаңа көпірдегі 691 метрлік аралық құрылыстың 252 метрі қазірдің өзінде дайын болған.
— Егер күзгі-қысқы кезеңде мердігерлер айына шамамен көпірдің 35-40 метр бөлігін салып келсе, күннің жылынуымен бұл қарқын арта түсетін болады. Жалпы, жұмыс кестесінен қалу дерегі жоқ. Жобаға 288 адам мен 86 техника жұмылдырылған. Көпір құрылысы басталғалы шамамен 30 мың текше метр бетон және 8 мың тонна арматура пайдаланылды, — дейді ол.
Жеті айдан кейін мердігерлер өзеннің екі жағалауын біртұтас аралық құрылыспен қосуды көздеп отыр. Ал жаңа көпірдегі қозғалысқа келетін болсақ, ол биылғы желтоқсан айында ашылуы мүмкін. Абаттандыру және ескі көпірді бұзу жұмыстары келесі жылға қалдырылады.
Аталған жаңа көпір «Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ шекарасы» автожолының 1381 шақырымында орналасқан.
Еске сала кетейік, биыл қыста Павлодарда салынып жатқан Ертіс өзені үстіндегі көпір өртенген еді.