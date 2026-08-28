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    Павлодарда кәсіпорыннан 25 млн теңге ұрлаған адам ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Павлодарда кәсіпорыннан шамамен 25 млн теңге ұрлаған күдікті ұсталды, — деп жазды Polisia.kz.

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    Фото: Polisia.kz

    Полицияға Павлодар қаласындағы ЖШС бірінен ақша ұрланғаны туралы хабарлама келіп түсті. Келтірілген шығын көлемі шамамен 25 млн теңге болды. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде жедел уәкілдер кәсіпорынның күзетшісі болған күдіктіні анықтады.

    Полицейлер бау-бақша серіктестіктерінің біріндегі саяжай учаскесінде тінту жүргізу барысында 24 млн теңге көлеміндегі ақша қаражатын тапты. Ақша алма ағашының түбіндегі кастрөлдің ішіне жасырылған.

    - Күдікті ұсталып, Павлодар қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тәркіленген ақша қаражаты қылмыстық іс материалдарына заттай дәлелдеме ретінде тіркелді, — дейді Павлодар қаласы ПБ полиция басқармасының бастығы Балғабай Қапаров.

    Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталады.

    Павлодарда үйге терезе арқылы кіріп, ақша ұрлаған күдікті ұсталғанын жазған едік.

    Павлодар облысы Ұрлық Павлодар Қылмыс
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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