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    Павлодарда кейбір азық-түлік пен көкөністердің бағасы бір айда қалай өзгерді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Павлодар облысында бір ай ішінде орамжапырақ, пияз, алмұрт сияқты өнімдердің бағасы айтарлықтай өскен. Дейтұрғанмен, бірқатар көкөніс түрлерінің бағасы едәуір төмендегені байқалды.

    азық-түлік
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    Ұлттық статистика бюросының Павлодар облысы бойынша департаментінің ақпараты бойынша, өткен айда бірнеше тауар түрінің бағасы өскен. Атап айтқанда, қант — 12,8%-ға, майлар мен тоңмайлар — 1,3%-ға, жармалар мен дәнді дақылдар өнімдері — 1,2%-ға, балық пен теңіз өнімдері — 0,8%-ға, жұмыртқа — 0,6%-ға қымбаттаған.

    — Жеміс-жидектер мен көкөністерден орамжапырақ — 13%-ға, пияз — 9,1%-ға, алмұрт — 8,1%-ға қымбаттады, ал бұл ретте қияр — 29,7%-ға, картоп — 15,8%-ға, қызанақ — 6,7%-ға, сәбіз — 4%-ға арзандады, — деп хабарлады Ұлттық статистика бюросының Павлодар облысы бойынша департаментінен.

    Бұған қоса алкогольсіз сусындар бағасы — 1%-ға, фармацевтикалық өнімдер — 7,5%, жанар-жағармай материалдары — 1,7%, тұрмыстық құралдар — 0,8%, жуғыш және тазалағыш құралдар — 0,6%, шаштараз бен сұлулық салондарының қызметтері— 2,7%-ға өскен.

    Бұған дейін СҚО-да бір жылда азық-түлік бағасы қалай өзгергенін жазғанбыз.

    Павлодар облысы Азық-түлік Баға Көкөніс Ұлттық статистика бюросы Сауда
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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