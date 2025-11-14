KZ
    03:50, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Павлодарда қысқы мезгілге 188 жылыту пункті дайындалды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Өңірлік төтенше жағдай департаментінің бөлімшелері кез келген шұғыл жағдайда жұмыс істеуге дайындықтарын пысықтап жатыр. Құрылымдар өтімділігі жоғары 90 техникамен жарақталған.

    Павлодарда қысқы мезгілге 188 жылыту пункті дайындалды
    Фото: Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаменті

    Павлодар облысында қысқы мезгілде кездесетін ықтимал төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет етуге бағытталған күштер мен құралдар тобы құрылды.

    — Өңірде қыс мезгілінде 188 жылыту пункті жұмыс істейтін болады. Оның ішінде 11-і жол-пайдалану басқармаларының базаларында орналасқан. Олар 4300 ұйықтайтын орынмен қамтамасыз етіле отырып, бір мезгілде 20 мыңнан астам адамды қабылдай алады, — деп хабарлады облыстық төтенше жағдайлар департаментінен.

    жылыту пункті
    Фото: Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаменті

    Ықтимал жағдайларға 2788 адам және қар тазалайтын, инженерлік, эвакуациялық және өзге де арнайы техниканың мыңнан астам бірлігі жұмылдырылады. Сондай-ақ өтімділігі жоғары 90 техника бар.

    Еске сала кетейік, Павлодарда жолда тұрып қалған автобустан 36 шетелдік құтқарылды

