Павлодарда қысқы мезгілге 188 жылыту пункті дайындалды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Өңірлік төтенше жағдай департаментінің бөлімшелері кез келген шұғыл жағдайда жұмыс істеуге дайындықтарын пысықтап жатыр. Құрылымдар өтімділігі жоғары 90 техникамен жарақталған.
Павлодар облысында қысқы мезгілде кездесетін ықтимал төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет етуге бағытталған күштер мен құралдар тобы құрылды.
— Өңірде қыс мезгілінде 188 жылыту пункті жұмыс істейтін болады. Оның ішінде 11-і жол-пайдалану басқармаларының базаларында орналасқан. Олар 4300 ұйықтайтын орынмен қамтамасыз етіле отырып, бір мезгілде 20 мыңнан астам адамды қабылдай алады, — деп хабарлады облыстық төтенше жағдайлар департаментінен.
Ықтимал жағдайларға 2788 адам және қар тазалайтын, инженерлік, эвакуациялық және өзге де арнайы техниканың мыңнан астам бірлігі жұмылдырылады. Сондай-ақ өтімділігі жоғары 90 техника бар.
