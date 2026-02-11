Павлодарда Қызыл кітапқа енген құстарды сыртқа сатып келгендер ұсталды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - ҚР Ішкі істер министрлігі Қызыл кітапқа енген құстарды контрабандалау арнасының жолы кесілгені туралы хабарлады.
5 ақпан күні Павлодар облысының аумағында полиция қызметкерлері прокуратураның үйлестіруімен Қызыл кітапқа енген құстарды заңсыз түрде шетелге шығару бойынша қылмыстық схеманы анықтап, жолын кесті.
- Сирек кездесетін құстарды аулау Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында жүзеге асырылған. Аталған қылмысты жасады деген күдікпен бір топ адам, оның ішінде Баянауыл ұлттық паркінің қызметкерлері де ұсталды. 17 тінту шарасы жүргізіліп, нәтижесінде 40-тан астам құс, 5 атыс қаруы, шамамен 200 оқ-дәрі, суық қарудың бірнеше түрі, құстарды ұстауға және тасымалдауға арналған құралдар, сондай-ақ басқа да маңызды айғақ болар заттар тәркіленді. Мемлекетке келтірілген алдын ала шығын көлемі 120 миллион теңгеден асады, - деп хабарлады ҚР Ішкі істер министрлігінен.
Қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Барлық ұсталған адам қамауға алынған. Тергеу мүддесіне байланысты өзге мәліметтер жария етілмейді.
