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    Павлодарда қызылша жұқтырғандар саны төрт есе көбейген

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Өңір бойынша жыл басынан 398 адам қызылша жұқтырған. Бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда төрт есе көп.

    АҚШ-та қызылша жұқтыру дерегі соңғы 33 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті
    Фото: freepik.com

    Дәрігерлердің мәліметінше, ауруға шалдыққандардың дені - 14 жасқа дейінгі балалар. Қызылшаның өршуіне тұрғындардың вакцинадан бас тартуы себеп.

    Облыста профилактикалық екпені екі мыңнан аса адам алмаған. Дәрігерлер ата-аналарды балаларын уақытында вакциналауға шақырады. Себебі екпе - қызылша және басқа да қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алудың ең тиімді жолы

    - Профилактикалық шаралардың нәтижесінде маусым айында қызылша ауруының көрсеткіші 36 пайызға төмендеген болатын. Екпеден бас тартқан ата-аналармен жүргізілген жеке түсіндіру жұмыстары да тиімділігін көрсетті. Былтыр 639 балаға вакцина салынса, биыл 244 бала екпе алды, - дейді облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Зәмзәгүл Досжанова.

    Бұған дейін Павлодарда 200-ден астам адам қызылша жұқтырғанын хабарлаған болатынбыз. 

    Павлодар облысы Павлодар Вакцина Қызылша Денсаулық
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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