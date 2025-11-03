Павлодарда көлік қауіпсіздігі талаптарын сақтамаған зертханаға айыппұл салынды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Павлодар қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты «Тұлпар» автотехникалық құралдардың мамандандырылған сынақ орталығы» ЖШС Қазақстан Республикасының аккредиттеу және техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін кінәлі деп таныды.
Жоспардан тыс тексеру барысында ұйым HOWO маркалы автобетон араластырғыштарға және SHIFENG маркалы самосвалға міндетті сынақтар жүргізбестен көлік құралдары конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәліктерді (КҚКҚТК) ресімдегені анықталды. Көлік құралдарын тексеру уыттылықты төмендету жүйелерінің жоқтығын анықтады (AdBlue сұйықтығын беруді бақылау жүйесі, AdBlue сорғысы және беру саптамасы), бұл Кеден одағының «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарын бұзу болып есептеледі.
Нәтижесінде сот «Тұлпар» автотехникалық құралдардың мамандандырылған сынақ орталығы» ЖШС-нің «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодекстің 415-1-бабы 1-бөлігінің 1) тармақшасы бойынша іс-әрекеттерін саралап, 503 958 теңге көлемінде айыппұл түрінде әкімшілік жаза тағайындады. Қосымша сот қаулысымен лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі бөлігінде — алты ай мерзімге N2 және N3 санаттағы автокөлік құралдары бөлігінде Өнімді сынау бойынша аккредиттеу аттестатының қолданылуы тоқтатылды.
Сот шешімі нәтижесінде «Тұлпар» автотехникалық құралдардың мамандандырылған сынақ орталығы» ЖШС алты ай ішінде N2 және N3 санаттағы автокөлік құралдарын сынауды жүзеге асыруға құқылы емес.