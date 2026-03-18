KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:31, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Павлодарда қос азаматтықпен жүрген тұрғын елден шығарылды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Полицейлер Павлодар облысы Шарбақты ауданының тұрғынында қос азаматтық бар екенін анықтады. Ресей төлқұжатын алған әйел бұл туралы көші-қон қызметіне де, дипломатиялық өкілдіктерге де хабарламаған.

    азаматтық
    Фото: Polisia.kz

    – Шетел азаматтығын алғаны туралы хабарламағаны үшін әйел әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шарбақты аудандық сотының шешімімен ол Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылып, еліміздің аумағынан шығарылды. Сондай-ақ оған Қазақстан аумағына кіруге тыйым салынды, – деп хабарлады Павлодар облысы полиция департаменті көші-қон қызметінің бастығы Қанат Сартов.

    Ведомствоның мәліметінше, жыл басынан бері өңірде шетел азаматтығын алғаны туралы хабарламағаны үшін 5 азамат жауапкершілікке тартылған. Олардың екеуі сот шешімімен ҚР аумағынан шығарылып, елге кіруге тыйым салынды.

    Еске сала кетейік, ШҚО-да қос азаматтықпен жүрген 11 адам елден шығарылды. 

    Тегтер:
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар