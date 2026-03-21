Павлодарда өндірістік нақты шығарындылардың көлемі 60 мың тоннаға азайған
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Соңғы бес жыл ішінде Павлодар өңіріндегі өндірістік алпауыттардың ауаға тастайтын зиянды қалдықтары айтарлықтай төмендегені тіркеліп отыр.
Егер 2021 жылы бұл көрсеткіш 730 мың тонна болса, 2025 жылдың қорытындысы бойынша 670 мың тоннадан асқан жоқ.
Бұл туралы облыстық экология департаментінің басшысы Қанат Мұсапарбеков мәлімдеді.
— Барлық өндірістік шығарындылардың 46,5%-ы Екібастұзда, 27,07%-ы — Ақсуда, ал 25,2%-ы Павлодарда қалыптасады. 2025 жылы өңір бойынша атмосфералық ауаға тасталатын шығарындылар лимиті 25 мың тоннаға — 926,6 мыңнан 901,5 мың тоннаға дейін төмендетілді. Бұл мемлекеттік экологиялық сараптама аясында жобалық шешімдерді қарау кезінде соңғы үш жылдағы нақты мәліметтер бойынша лимиттерді анықтауға байланысты болып отыр, — дейді ол.
Соңғы 5 жылда нақты шығарындылар көлемі шамамен 60 мың тоннаға азайған. Бұл тарапта «Қазақстан алюминийі» АҚ, Павлодар мұнай-химия зауыты, Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1 және Екібастұз ГРЭС-2 сияқты ірі кәсіпорындарының табиғатты қорғау іс-шараларына басымдық беріп отырғанын атап өткен абзал.
