Павлодарда ұялы телефонды аяқ киім ұлтарағына жасырып, изоляторға өткізбек болған
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - №63 түзеу мекемесінің қызметкерлері тергеу изоляторына ұялы телефонды заңсыз өткізудің жолын кесті.
2005 жылғы азамат изоляторда тергеліп жатқан танысына азық-түлік әкелген. Мекеме қызметкерлері сәлемдемені тексеру барысында арасына салынған қысқы аяқ киімді көреді.
- Егжей-тегжейлі тексеру кезінде аяқ киімнің ұлтарағы астына мұқият жасырылған ұялы телефон табылды. Аталған зат тәркіленді. Сәлемдемені әкелген азаматқа қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұушылық туралы кодексінің 481-бабы («Қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінде, арнаулы мекемелерде ұсталатын адамдарға тыйым салынған заттар, бұйымдар мен нәрселер беру») бойынша хаттама толтырылды, - деп хабарлады өңірлік қылмыстық-атқару жүйесі департаментінен.
Департамент мамандары тыйым салынған заттарды тергеуде отырғандар мен сотталғандарға заңсыз беру әрекеттері әкімшілік жауапкершілікке әкеп соқтыратынын еске салады.
Еске сала кетейік, СҚО-да түрмеге есірткіні дәретхана қағазы арқылы кіргізбек болған.