KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:31, 30 Қараша 2025 | GMT +5

    Павлодарда ұялы телефонды аяқ киім ұлтарағына жасырып, изоляторға өткізбек болған

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - №63 түзеу мекемесінің қызметкерлері тергеу изоляторына ұялы телефонды заңсыз өткізудің жолын кесті.

    Павлодарда ұялы телефонды аяқ киім ұлтарағына жасырып, изоляторға өткізбек болған
    Фото: Павлодар облыстық ҚАЖД

    2005 жылғы азамат изоляторда тергеліп жатқан танысына азық-түлік әкелген. Мекеме қызметкерлері сәлемдемені тексеру барысында арасына салынған қысқы аяқ киімді көреді. 

    - Егжей-тегжейлі тексеру кезінде аяқ киімнің ұлтарағы астына мұқият жасырылған ұялы телефон табылды. Аталған зат тәркіленді. Сәлемдемені әкелген азаматқа қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұушылық туралы кодексінің 481-бабы («Қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінде, арнаулы мекемелерде ұсталатын адамдарға тыйым салынған заттар, бұйымдар мен нәрселер беру») бойынша хаттама толтырылды, - деп хабарлады өңірлік қылмыстық-атқару жүйесі департаментінен.

    Департамент мамандары тыйым салынған заттарды тергеуде отырғандар мен сотталғандарға заңсыз беру әрекеттері әкімшілік жауапкершілікке әкеп соқтыратынын еске салады.

    Еске сала кетейік, СҚО-да түрмеге есірткіні дәретхана қағазы арқылы кіргізбек болған.

    Тегтер:
    Павлодар облысы Түрме Телефон
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар