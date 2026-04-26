Павлодарда жер кезегінде 66 мыңға жуық адам тұр
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – 2005 жылдан бері өңірде 8 мыңнан астам адам тұрғын үй салу үшін жер алған. Жер телімдерінің баяу беріліп жатқанына аумақтардың сумен және электрмен жабдықтау желілерімен уақытында қамтамасыз етілмеуі себепкер.
Еліміздің заңнамасына сәйкес еліміздің азаматтары жеке үй салуы үшін мемлекет қорынан 10 сотық жер ала алады. Алайда бұл талап Павлодар облысында баяу жүріп жатқаны баяқалады.
Облыс әкімдігінің ақпарынша, 2005 жылдан 2026 жылғы сәуірге дейінгі аралықта тұрғын үй салу үшін 8 986 жер учаскесі берілген.
– 2022 жылы енгізілген электрондық кезек басталғалы өңірде тұрғын үй салу үшін 966 жер учаскесі берілді. Былтыр 166 жер учаскесі үлестірілсе, жыл басынан небәрі 39 учаске берілген, - деп хабарлады әкімдіктен.
Ресми статистикаға сүйенсек, соңғы 22 жылда ресімделген жер телімдерінің 2 961-і ауылдық аймақтарда берілген. Өзгесі Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларына тиесілі. Ең көп саны 2024 жылы Екібастұз (61) бен Ақсуда (69) тіркелген.
Бүгінгі таңда облыс бойынша тұрғын үй салу үшін жер учаскелерін алуға 65 914 өтініш тіркелген. Басым бөлігі Павлодар қаласында - 41 680 өтініш. Екібастұз қаласында - 11 710, Ақсу қаласында 5 924 азамат он сотықтан үміткер. Аудандар арасында Баянауыл (4 865) мен Павлодар (1 735) аудандарында өтініштер көп.
– «Аманат» өңірлік жол картасын іске асыруға сәйкес, облыста 2026 жылы тұрғын үй салу үшін 250 жер учаскесін беру көзделген. Дейтұрғанмен жер телімдерін беруде біраз кедергілер бар. Қазақстан Республикасының қолданыстағы жер заңнамасының нормаларына сәйкес, жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелері тек сумен және электрмен жабдықтау желілерімен қамтамасыз етілген аумақтардан ғана беріледі. Орталықтандырылған ауызсу жүйесі жоқ елді мекендерде электрмен жабдықтау желілері болса жеткілікті. Қажетті инженерлік желілердің жоқтығы жер учаскелерін үлестіруге мүмкіндік бермей отыр, - деп қосты әкімдіктен.
Еске сала кетейік, Ақтөбеде 10 сотық жер тек аудандардан беріліп жатыр.