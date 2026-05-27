KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Павлодардағы апаттан аман қалған ұшқыш жансақтау бөлімінде жатыр

    АCТАНА. KAZINFORM — Дәрігерлердің мәліметінше, 1998 жылы туған ұшқыш аудандық ауруханадан Апаттар медицинасы орталығының санитарлық авиациясымен Павлодарға жеткізілген.

    Қостанайда науқас шабуылынан ауыр жарақат алған дәрігер жансақтау бөліміне жатқызылды
    Фото: gov.kz

    Павлодар облыстық Денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, ер адам Павлодар қалалық №1 ауруханасының жансақтау және қарқынды терапия бөліміне түскен.

    Қазір ұшқышқа қажетті ем толық көлемде көрсетіліп жатыр.

    — Жансақтау бөліміндегі алғашқы тәулікте науқастың жағдайы ауыр деп бағаланады. Бұл — хаттама талабы. Алғашқы тәулікте дәрігерлер науқастың жағдайын жіті бақылайды, — деп мәлімдеді Павлодар қалалық №1 ауруханасы.

    Еске сала кетейік, Ан-2 ұшағы 27 мамыр күні таңертең Павлодар облысы Железинка ауылы маңында апатқа ұшыраған болатын. 

    Оқиға Павлодар Павлодар облысы Ұшақ апаты
    Ерсiн Шамшадин
    Ерсiн Шамшадин
    Авторлар