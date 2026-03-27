Павлодарлық дәрігерлерге прокуратураның араласуымен 15 млн теңге жалақы қайтарылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — «Дәрігерлік-дене шынықтыру диспансері» КМҚК дәрігерлерге жалақыны кешіктіріп келген. Әрі 1,8 млн теңге мөлшерінде міндетті төлемдер кешіктірілген.
Павлодар қаласының прокуратурасы арнайы жүргізілген мониторинг барысында «Дәрігерлік-дене шынықтыру диспансері» КМҚК дәрігерлеріне жалақы төленбегенін анықтады.
— Жүргізілген талдау нәтижесінде Еңбек кодексі нормаларының бұзылғаны расталды. Мекеменің 57 қызметкері алдында жалпы сомасы 15 млн теңге көлемінде жалақы берешегі және 1,8 млн теңге мөлшерінде міндетті аударымдар бойынша қарыз қалыптасқан, — деп хабарлады өңірлік прокуратурадан.
Павлодар облысының спорт басқармасына енгізілген қадағалау актісі бойынша жалақы және міндетті төлемдер жөніндегі берешек толық өтелген.
Прокурорлар жұмыс берушілерге еңбек заңнамасы талаптарын қатаң сақтау қажеттігін еске салады.
