    02:16, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Павлодарда дүкендер қызанақ пен қиярдың келісін 1000 теңгеден асырмай сатады

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM -  Павлодар облысының әкімдігі мен өңірдің жылыжай кешендері арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

    Продукты питания рынок фрукты овощи Азық-түлік қызанақ нарық жемістер көкөністер
    Фото: Kazinform

    Меморандумға сәйкес, шаруашылықтар кемінде 140 тонна қияр мен 100 тонна қызанақты бекітілген көтерме бағамен – 1 келісін 850 және 800 теңгеден жеткізуге міндеттеледі.

    - Әлеуметтік дүкендердегі бөлшек сауда бағасы қияр үшін 980 теңге/кг, қызанақ үшін 925 теңге/кг болады. Ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінде қиярдың келісі 890 теңгеден, қызанақ 840 теңгеден сатылады. Арзан қияр 5 желтоқсаннан Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларына жеткізіле бастайды, - деп хабарлады өңір әкімдігінен.

    Аймақта жылына 14 мың тоннадан астам көкөніс өндіретін үш ірі жылыжай кешені жұмыс істейді. Соңғы 6 жылда өңірдің жылыжай шаруашылықтарын дамытуға 312,2 млн теңге бөлініп, мемлекеттік қолдау көрсетілген. 2025 жылы электр энергиясына жұмсалған шығындардың өтемақысы 163,2 млн теңгені құраған.

    - Біздің міндетіміз - қыс мезгілінде әлеуметтік маңызы бар көкөністердің және жоғары сұранысқа ие көкөністер бағасының қымбаттауына жол бермеу және нарықты тұрақты түрде сапалы өніммен қамтамасыз ету, - деп атап өтті облыс басшысы Асайын Байханов.

    Еске сала кетейік, әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесі кеңейтіліп, жаңа жыл алдында бағаны бақылау күшейе түспекші. 

    Павлодар облысы Павлодар Баға Көкөніс
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
