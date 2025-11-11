P.Diddy түрмеден мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Төрт жылдан астам уақытқа бас бостандығынан айыру жазасына кесілген P. Diddy деген атпен танымал америкалық рэпер және продюсер Шон Комбс есірткіге тәуелділіктен оңалту бағдарламасынан өтіп жатқанына байланысты бостандыққа мерзімінен бір жыл бұрын шығарылуы мүмкін.
- Комбс стационарда есірткіге тәуелділік кезінде көмек көрсету Бағдарламасының (RDAP) белсенді қатысушысы болды және ол оңалту процесіне бастапқыдан байыппен қарады. Ол өз жұмысына толықтай белсене араласып, жеке дамуға назар аударып, оң өзгерістерге ұмтылып отыр, - дейді музыканттың баспасөз хатшысы Джуда Энгельмайер.
Тұтқындарды іздеу федералдық қызметінің мәліметінше, Комбс 2028 жылдың мамыр айында босатылуы тиіс. Алайда оңалту бағдарламасын аяқтау мерзімінен бұрын босауға мүмкіндік беруі мүмкін, дегенмен ол әлі де бес жыл бойы бақылауда болып, есірткіге тестілеуден өтуі және психиатрдан кеңес алуы керек болады.
Оңалту бағдарламасы музыкант 30 қазанда келген Нью-Джерси штатындағы қауіпсіздігі төмен федералды түрме Форт-Дикстегі Федералдық түзету мекемесінде жүргізіліп жатыр. Ол сондай-ақ түрмедегі дін қызметшісінің көмекшісі болып жұмыс істейді, оның міндеттеріне шіркеу кітапханасын күтіп ұстау, дін қызметшісінің кабинетін тазалау және оған бухгалтерлік есеп жүргізуге көмектесу кіреді.
Еске сала кетсек, қазан айының басында Нью-Йорктегі сот рэпер Шон «Дидди» Комбсты жезөкшелікке тарту мақсатында адамдарды тасымалдағаны үшін 50 айға бас бостандығынан айырды.
Айыптаушы тарап Комбсты 11 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады.
Трамп рэпер P. Diddy-дің рақымшылық жасауын өтінгенін растады.