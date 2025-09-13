Пенджаб провинциясындағы су тасқыны 4,4 млн-нан астам адамға әсер етті
АСТАНА. KAZINFORM — Пәкістанның шығысындағы Пенджаб провинциясында болған соңғы су тасқыны салдарынан кемінде 97 адам қаза тапты, деп хабарлайды Синьхуа.
Сондай-ақ бұл апат 4,4 миллионнан астам адамға зардабын тигізді. Бұл туралы Табиғи апаттардың алдын алу жөніндегі провинциялық басқарма (PDMA) хабарлады.
PDMA жұма күні жариялаған деректерге сәйкес, Рави, Сатледж және Ченаб өзендеріндегі су деңгейінің көтерілуінен болған су тасқынынан бүкіл провинция бойынша 4,5 мыңнан астам ауыл зардап шеккен.
Жергілікті биліктің хабарлауынша, қазірге дейін шамамен 2,45 миллион адамды жалғасып жатқан құтқару жұмыстары аясында қауіпсіз аймақтарға көшіру жүзеге асырылды.
PDMA дерегінше, зардап шеккен аудандарда барлығы 396 көмек көрсету лагері құрылған, сондай-ақ шамамен 1,9 миллион бас мал эвакуацияланған.
Ресми статистикаға сәйкес, 26 маусымнан бері маусымдық жаңбыр мен су тасқыны салдарынан ел бойынша кемінде 956 адам қаза тапқан және 1060-тан астам адам жарақат алған. 8,4 мыңнан астам үй қирап немесе зақымданған, сондай-ақ ел көлемінде 6,5 мыңнан астам мал қырылған.
Айта кетелік Пәкістанның Пенджаб провинциясында су тасқыны қаупіне байланысты 25 мың адам эвакуацияланған еді.