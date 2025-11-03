Пентагон басшысы Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея шекарасына барды
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Корея мен АҚШ қорғаныс министрлері Ан Гю Бак пен Пит Хегсет одақтастардың Солтүстік Кореямен дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысуына байланысты дүйсенбіде екі Кореяны бөліп тұрған демилитаризацияланған аймаққа барды, деп хабарлайды Yonhap.
Қорғаныс ведомстволарының басшылары Әскери демаркация сызығының жанында орналасқан БҰҰ қолбасшылығының әскери нысаны Уэллеттегі бақылау бекетіне және ДМА ішіндегі Бірлескен қауіпсіздік аймағына барды. Бұл екі елдің қорғаныс министрлерінің 2017 жылдың қазан айынан бері буферлік аймаққа алғашқы бірлескен сапары болды.
Ұзақтығы 250 шақырым және ені төрт шақырым болатын демилитаризацияланған аймақ — екі Корея арасындағы буферлік аймақ.
Сапардан кейін Оңтүстік Кореяның қорғаныс ведомствосының басшысы одақтастардың қорғаныс ведомстволары басшыларының Оңтүстік Кореяның Бірлескен басқармасына сапары олардың одағы үшін «символдық» маңызға ие екенін, өйткені бұл жер кореяаралық қатынастардың алдыңғы қатарында орналасқанын айтты.
ДМА-ға сапар Хегсеттің Кореяға екі күндік сапарын бастаған Сеулден шамамен 65 шақырым оңтүстікке қарай орналасқан Пхентхэктегі Осан әуе базасына қонғаннан кейін шамамен бір сағаттан соң болды.
Сейсенбіде Ан мен Хегсет одақтастардың жыл сайынғы қорғаныс келіссөзіне, яғни Қауіпсіздік бойынша консультативтік кездесуге (SCM). қатысады.
SCM кезінде екі тарап одақтың бірқатар маңызды мәселені, соның ішінде соғыс уақытындағы жедел басқаруды (OPCON) Вашингтоннан Сеулге ауыстыруды, Оңтүстік Кореяның қорғаныс шығындарын және одақтың бірыңғай қорғаныс ұстанымын талқылайды деп күтіліп отыр.
Хегсет сондай-ақ сейсенбіде АҚШ-тың шетелдегі ең ірі әскери базасы Пхентхэктегі Хамфрис лагерінде президент Ли Чжэ Мёнмен және америкалық әскери қызметшілермен кездесіп, оларға және отбасыларына алғыс айтуды жоспарлап отыр.
Корея — Хегсеттің Азиядағы турының соңғы кезеңі, оған Гавайи, Жапония, Малайзия және Вьетнамда аялдамалар кірді.
Еске сала кетсек, 29 қазанда Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мён АҚШ президенті Дональд Трампқа америкалық көшбасшының мемлекеттік сапарының құрметіне ежелгі алтын тәждің көшірмесін және ең жоғары мемлекеттік марапатты табыс етті.