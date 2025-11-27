Пентагон мен Boeing құны 7 млрд доллардан асатын келісімшартқа қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM — Пентагон АҚШ қарулы күштері Boeing компаниясымен 7 миллиард доллардан астам соманы құрайтын екі келісімшартқа қол қойғанын хабарлады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі The Economic Times басылымына сілтеме жасап.
Пентагонның мәліметі бойынша, әскер жаңа Apache AH-64E шабуыл тікұшақтарын, Longbow экипаждарын оқытатын тренажерлерді және қосымша жабдықтарды жеткізу үшін шамамен 4,7 миллиард доллар тұратын келісімшартты бекіткен.
Сондай-ақ, Әуе күштерімен 12 G081 сериялы ұшақты жеткізу және олардың лицензиясын беру бойынша 2,4 миллиард доллар көлемінде қосымша келісімшарт жасалғаны хабарланды.
Бұған дейін Air Astana әуе компаниясы мен Boeing компаниясы Қазақстанның әуе компаниясының ұзақ қашықтыққа арналған флотын жаңарту және кеңейту жөнінде 18 Boeing 787-9 ұшағын қамтитын келісімді жасасқаны хабарланған еді.