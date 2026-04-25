Пентагон Phantom жауынгер роботтарына тапсырыс берді
АСТАНА. KAZINFORM - Foundation Future Industries АҚШ Қорғаныс министрлігімен 24 миллион доллар көлемінде келісімшарт жасасып, Phantom деп аталатын аса қуатты гуманоид роботтарды өндіруге кірісті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы меншікті тілшісі FOX Business-ке сілтеме жасап.
АҚШ президентінің ұлы Эрик Трамп қолдау көрсетіп отырған бұл стартап Қытаймен технологиялық бәсекеде басымдыққа ұмтылып отыр.
Жауынгер роботтар жау нысандарына еніп, америкалық әскерді қорғайтын болады. Компанияның бас директоры Санкет Патхак пен стратегиялық кеңесші Эрик Трамп бұл технология АҚШ-тың ұрыс алаңындағы артықшылығын сақтауға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Санкет Патхактың айтуынша, Қытай да ұқсас бағытта жұмыс жүргізіп, жерүсті және әуе автономды жүйелерін дамытуда елеулі нәтижелерге қол жеткізіп отыр.
Өз кезегінде Эрик Трамп Phantom жобасына инвестиция салу шешімін Қытайдан озып шығу қажеттілігімен байланыстырды.
Оның айтуынша, роботтардың мүмкіндіктері әскери операциялардың сипатын өзгертуі ықтимал.
Phantom роботының салмағы 79 келіні құрайды, қозғалу жылдамдығы секундына 1,7 метрге дейін жетеді. Қазіргі уақытта Phantom-2 үлгісі де әзірлену үстінде. Роботтар тек қорғаныс саласында ғана емес, құрылыс және табиғи апаттардың салдарын жою бағыттарында да қолданылуы мүмкін.
Бұған дейін Бейжіңде өткен жартылай марафонда робот әлемдік рекорд орнатқаны хабарланған болатын.