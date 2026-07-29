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    Петропавл айналма жолының учаскесі уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM – 30 шілдеден бастап Петропавл қаласының айналма жолының учаскесінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі.

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    Фото: «БАКАД» ЖШС

    «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы Петропавл гидроторабының автожол көпірінде жол төсеміне жөндеу жұмыстары жүргізілетінін хабарлады.

    Осыған байланысты 2026 жылғы 30 шілде сағат 09:00-де Солтүстік Қазақстан облысындағы республикалық маңызы бар KZ15-09 «Петропавл қаласының айналма жолы» автомобиль жолының 25 - 30 шақырым аралығында (20-ықшамаудан айналма жол айрығынан Мамлютка айналма жол айрығына дейін) автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

    Жөндеу жұмыстары кезеңінде: 

    – жеңіл автокөліктердің қозғалысы Петропавл қаласы арқылы ұйымдастырылады;

    – жүк автокөліктері үшін келесі балама бағыттар ұсынылады:

    - KAZ02 «Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа жол өткізу пункті)» автожолының 481-473 шқ аралығы;

    - KAZ13 «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолының 946-938 шқ аралығы;

    - KZ15-02 «Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы» автожолының 0-30,519 шқ аралығы.

    Жолды 2026 жылғы 3 тамыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы жүргізушілерден жол жүру бағытын алдын ала жоспарлауды және жол белгілерінің талаптарын сақтауды сұрайды.

    Айта кетейік, Астана – Қарағанды тасжолының бір бөлігі екі аптаға жабылады.

    Петропавл ҚазАвтоЖол Жол
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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