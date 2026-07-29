Петропавл айналма жолының учаскесі уақытша жабылады
АСТАНА. KAZINFORM – 30 шілдеден бастап Петропавл қаласының айналма жолының учаскесінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі.
«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы Петропавл гидроторабының автожол көпірінде жол төсеміне жөндеу жұмыстары жүргізілетінін хабарлады.
Осыған байланысты 2026 жылғы 30 шілде сағат 09:00-де Солтүстік Қазақстан облысындағы республикалық маңызы бар KZ15-09 «Петропавл қаласының айналма жолы» автомобиль жолының 25 - 30 шақырым аралығында (20-ықшамаудан айналма жол айрығынан Мамлютка айналма жол айрығына дейін) автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Жөндеу жұмыстары кезеңінде:
– жеңіл автокөліктердің қозғалысы Петропавл қаласы арқылы ұйымдастырылады;
– жүк автокөліктері үшін келесі балама бағыттар ұсынылады:
- KAZ02 «Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа жол өткізу пункті)» автожолының 481-473 шқ аралығы;
- KAZ13 «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолының 946-938 шқ аралығы;
- KZ15-02 «Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы» автожолының 0-30,519 шқ аралығы.
Жолды 2026 жылғы 3 тамыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы жүргізушілерден жол жүру бағытын алдын ала жоспарлауды және жол белгілерінің талаптарын сақтауды сұрайды.
Айта кетейік, Астана – Қарағанды тасжолының бір бөлігі екі аптаға жабылады.