Петропавл маңында құрғақ шөп өртеніп, өрт аумағы ұлғайды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавл маңында тұтанған өртті сөндіру үшін Солтүстік Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мен техникасы жұмыс істеп жатыр.
Әлеуметтік желіде өрттің бейнежазбалары тарады.
Видеодан өрттің үлкен аумаққа жайылғанын көруге болады.
СҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт қалалық қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының арғы жағында, Шаховское ауылының маңында басталған.
— Құрғақ өсімдік өртеніп жатыр. Оқиға орнына қазір департаменттің күштері мен құралдары жұмылдырылған. Жағдай бақылауда, — делінген ведомство таратқан хабарламада.
Бүгін өңірде екпіні секундына 15-20 метрге дейін жететін жел тұрды. Бұл да жалынның жайылуына әсер етті.
Бұған дейін Қарағанды облысында табиғи өрт өршігенін жазған едік.