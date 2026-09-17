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    Петропавлда 80-нен астам көпқабатты үй жылыту маусымына әлі дайын емес

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда барлығы 1 198 көппәтерлі тұрғын үй орталық жылу жүйесіне қосылған болса, соның 1112-сі ғана техникалық тұрғыдан жылу қабылдауға әзір. 

    Елордада 6 370 шақырым жылу құбырлары жаңғыртылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform



    Петропавл қалалық әкімдігінің мәліметінше, қазіргі уақытта Пәтер иелерінің кооперативі мен мүлік иелері бірлестігінің төрағалары қызмет көрсетуші ұйымдармен бірлесіп, көппәтерлі тұрғын үйлерді қысқы маусымға дайындау жұмыстарын жүргізіп жатыр.

    - Біз жеті көп қабатты үйге қызмет көрсетеміз. Қазір жылыту маусымына дайындалып, үйлердің жылу жүйелерін жуып, қысыммен тексеріп жатырмыз. Бұл өте маңызды. Сондай-ақ ғимараттардың шатырын тексереміз. Ертең көктемде су ағып, тұрғындардың мазасын алмауы үшін. Кәріз жүйесін де апаттық жағдайлар болмауы үшін тексеріп жатырмыз, - дейді көп қабатты үйлерге қызмет көрсететін компанияның өкілі Тимур Жетпісов. 

    Әзірге Петропавлға жылудың нақты қай күні берілетіні белгісіз. Қала әкімі тиісті қаулыға қол қойған жоқ. 

    - Жылыту жүйесі тәулік ішіндегі орташа ауа температурасы үш күн қатарынан +10°C-тан төмен болған жағдайда іске қосылады.

    Жылыту маусымын қыркүйек айының соңында немесе қазан айының басында бастау жоспарланып отыр. Алайда нақты мерзім ауа райының қалыптасуына байланысты анықталады, - деді қала әкімінің баспасөз хатшысы Тимур Жұманов.

    «Қазгидромет» кәсіпорнының мәліметінше, өңірде алдағы үш күн бойы жауын-шашын сақталғанымен, күндіз сынап бағанасы +21 градусқа дейін көтерілмек. 

    Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте алдағы жылыту маусымына дайындық барысы қаралғанын жазған едік

    Энергетика Жылыту маусымы Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
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