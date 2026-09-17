Петропавлда 80-нен астам көпқабатты үй жылыту маусымына әлі дайын емес
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда барлығы 1 198 көппәтерлі тұрғын үй орталық жылу жүйесіне қосылған болса, соның 1112-сі ғана техникалық тұрғыдан жылу қабылдауға әзір.
Петропавл қалалық әкімдігінің мәліметінше, қазіргі уақытта Пәтер иелерінің кооперативі мен мүлік иелері бірлестігінің төрағалары қызмет көрсетуші ұйымдармен бірлесіп, көппәтерлі тұрғын үйлерді қысқы маусымға дайындау жұмыстарын жүргізіп жатыр.
- Біз жеті көп қабатты үйге қызмет көрсетеміз. Қазір жылыту маусымына дайындалып, үйлердің жылу жүйелерін жуып, қысыммен тексеріп жатырмыз. Бұл өте маңызды. Сондай-ақ ғимараттардың шатырын тексереміз. Ертең көктемде су ағып, тұрғындардың мазасын алмауы үшін. Кәріз жүйесін де апаттық жағдайлар болмауы үшін тексеріп жатырмыз, - дейді көп қабатты үйлерге қызмет көрсететін компанияның өкілі Тимур Жетпісов.
Әзірге Петропавлға жылудың нақты қай күні берілетіні белгісіз. Қала әкімі тиісті қаулыға қол қойған жоқ.
- Жылыту жүйесі тәулік ішіндегі орташа ауа температурасы үш күн қатарынан +10°C-тан төмен болған жағдайда іске қосылады.
Жылыту маусымын қыркүйек айының соңында немесе қазан айының басында бастау жоспарланып отыр. Алайда нақты мерзім ауа райының қалыптасуына байланысты анықталады, - деді қала әкімінің баспасөз хатшысы Тимур Жұманов.
«Қазгидромет» кәсіпорнының мәліметінше, өңірде алдағы үш күн бойы жауын-шашын сақталғанымен, күндіз сынап бағанасы +21 градусқа дейін көтерілмек.
Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте алдағы жылыту маусымына дайындық барысы қаралғанын жазған едік.