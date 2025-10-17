Петропавлда бағыттық автобус пен жеңіл көлік соқтығысып, екі адам зардап шекті
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавлдағы жол-көлік оқиғасында жарақат алғандардың бірі жедел түрде көпсалалы қалалық ауруханаға жатқызылды.
Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға бүгін таңғы сағат 8:00 шамасында болған. Петропавлдағы Партизан көшесінде «Lada Granta» жеңіл автокөлігі мен «Yutong» маркалы маршруттық автобус соқтығысты.
Салдарынан «Lada Granta» жеңіл көлігінің 30 жастағы жүргізушісі ауыр жарақат алып, жедел түрде көпсалалы қалалық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның жамбас сүйегі сынғанын анықтап, жағдайын орташа ауыр деп бағалады.
Сондай-ақ, автобус жолаушыларының біріне медициналық көмек қажет болды. Оған сол жерде тиісті ем-дом жасалып, үйіне жіберілді.
Алдын ала мәлімет бойынша, екі жүргізуші де ішімдік ішпеген.
Полицейлер қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасына қатысты материалдар жинап, тексеріс жүргізіп жатыр.
