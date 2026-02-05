Петропавлда былтыр тұрғындар көліктеріне 400-ден астам VIP нөмір рәсімдеді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында көліктердің VIP нөмірлеріне сұраныс күрт артты. 015 комбинациясына ғана қаңтарда 750 тұрғын тапсырыс берген.
СҚО бойынша «Халыққа арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының мәліметінше, былтыр Петропавл қалалық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында VIP болып есептелетін 432 мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері берілген. 2024 жылы көлік жүргізушілері осындай 312 нөмірді алған.
Былтыр VIP-ке жататын ең танымал болған нөмірлік комбинациялар – 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090 және 707. Олардың әрқайсысының бағасы – 57 АЕК немесе 224 млн теңге. Ал 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 және 777 комбинацияларына сұраныс төмен болған. Бұлардың құны – 285 АЕК немесе 1 млн 120 мың теңге шамасында.
2026 жылғы 5 қаңтардан бастап енгізілген жаңа қағидаларға сәйкес, қазақстандықтарға «әдемі» нөмірлік белгілер қолжетімді бола түсті. Мамандардың айтуынша, олар қалаған нөмірді санатына қарай 10 АЕК немесе 15 АЕК, яғни шамамен 43 мың немесе 65 мың теңгеге сатып алу мүмкіндігіне ие болды.
Осыған орай, СҚО тұрғындары арасында 015 нөміріне қызығушылық күрт артқан. Қаңтар айында ғана бұл комбинацияға өңірдің 750 тұрғыны тапсырыс берген.
Мамандар мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін мамандандырылған ХҚКО немесе электрондық үкімет порталы арқылы сатып алуға болатындығын еске салады. Сонымен қатар кез келген бос нөмірді таңдауға болады. Петропавлда бұл қызмет 15 күнтізбелік күнде көрсетіледі. Сондай-ақ жеделдету рәсімі қарастырылған.
Жалпы былтыр СҚО-дағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары мен аудандардың мамандандырылған секторлары арқылы 77 мыңнан астам көлік тіркелді. Бұл 2024 жылдан 7 мыңға артық.
Бұған дейін «әдемі» нөмірлерге онлайн тапсырыс беруге болатынын жазған едік.